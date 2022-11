Wijk De Wijert in Groningen: 285 nieuwe sociale huurwoningen; straten opnieuw ingericht

Wethouder Rik van Niejenhuis: 'Sinds een aantal jaren werken gemeente, bewoners, corporaties en andere partners samen aan de wijkvernieuwing onder de noemer Wijkdeal De Wijert. De herstructurering die de gemeente met De Huismeesters oppakt is daar een volgende stap in.' In het totale plangebied staan 374 woningen, waarvan 152 woningen al zijn gerenoveerd en deels verkocht. De overige 222 woningen worden gefaseerd gesloopt, daardoor kunnen bewoners terugkeren in hun eigen buurt. Er komen 285 sociale huurwoningen voor terug. Om die 63 extra sociale huurwoningen te realiseren krijgt de nieuwbouw er een woonlaag bij. De historisch waardevolle stempelstructuur van wederopbouwwijk De Wijert blijft behouden.