Loppersum kleurt vrijdag roze om aandacht te vragen voor gaswinningsproblemen

Loppersum ligt in de kern van het aardbevingsgebied. Het huis zal om 12.30 worden ingepakt in het roze. Inwoners uit Loppersum en omstreken zijn welkom om mee te helpen en hun verhalen met elkaar te delen. De initiatiefnemers roepen daarnaast iedereen op om zijn of haar huis ook een roze tint te geven.



Hans Sulmann is de eigenaar van de woning aan de Lagestraat. Hij is ten einde raad omdat zijn aannemer zich onlangs, na twee-en-een-half jaar, heeft teruggetrokken vanwege de procedures en de stroperigheid bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Volgens de aannemer is er veel ruis, slechte communicatie en een eindeloze discussie over het kostenplaatje.



Simone van Dijken, eigenaar van een bouwbedrijf in de regio, hoort vaker verhalen zoals die van Sulmann. "Voor communicatie met de NCG moet je een lange adem hebben. NCG belooft van alles, maar komt niet na. Veel bouwers worden sceptisch."