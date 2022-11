Wachttijd schadeafhandeling IMG neemt gigantisch toe

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Meerdere advocaten meldden aan de krant dat aardbevingsgedupeerden met schade recent een brief hebben ontvangen waarin beslissingen over hun schademelding opnieuw wordt uitgesteld.



Het IMG schrijft dat de wachttijd oploopt doordat het coronavirus problemen heeft veroorzaakt bij het afhandelen van de vele schademeldingen. Door het virus kon schade in woningen tijdelijk niet worden opgenomen. Ook moesten IMG-medewerkers thuis werken en dit leidde volgens het schadeloket tot vertraging van de schadeafhandeling.



Bewoners moeten daardoor nu bovenop de vijftien maanden wachttijd in het tot nu toe meest extreme geval nog eens vijftien maanden geduld hebben. Dat is in totaal 2,5 jaar. Anderen hebben een brief gekregen dat het nog zeker een half jaar extra - in totaal 21 maanden - duurt voordat er een beslissing is genomen.



Hoeveel gedupeerden in de afgelopen weken een brief van het IMG hebben ontvangen met de mededeling dat de beslistermijn wordt verlengd, is onbekend.