De piekopvang voor internationale studenten in Groningen is dit jaar niet vol geweest. Van de 111 plekken die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld, bleef altijd wel een aantal leeg.

Dat meldt RTV Noord. Vorig jaar ging het juist mis met de studentenopvang. Er waren veel te weinig plekken voor nieuwe studenten in Groningen. Studenten bezetten toen het Academiegebouw aan de Broerstraat en eisten onder andere gratis noodopvang voor de honderden studenten die nog zoekende waren. De organisatie Shelter Our Students (SOS) zorgde toen voor noodopvang voor zoekende studenten. SOS deed dat dit jaar opnieuw.



Dit studiejaar heeft de opvang geen moment vol gezeten. De gemeente denkt dat dat misschien komt doordat er minder instroom is geweest bij opleidingsinstituten, al zijn de precieze cijfers daarvan nog onbekend. Ook hebben onderwijsinstellingen gecommuniceerd dat studenten niet naar Groningen moeten komen als ze nog geen kamer hebben. Ook kan het een rol hebben gespeeld dat de basisbeurs als het goed is volgend jaar wordt heringevoerd. Studenten stellen daardoor mogelijk hun studie uit. Het kan zo zijn dat er volgend jaar dus juist meer plekken nodig zijn voor studenten.





De gemeente is bezig met plannen voor woningbouw op het Zerniketerrein. Daarnaast komt er op Zernike ook een piekopvang. De hoop van de gemeente is dat die er bij de start van het volgende studiejaar staat. Mocht dat niet voor september lukken, dan is er voor het begin van het komende studiejaar eigenlijk geen plan B en worden er weer plekken in de stad beschikbaar gesteld.