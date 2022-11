Vanaf maandag 7 november rijden er in de spits minder sprinters tussen Groningen en Assen. Dat meldt de NS. In het hele land zijn aanpassingen in de dienstregeling: op meerdere trajecten rijden minder treinen in de daluren overdag en op vrijdag de hele dag. Daarnaast rijden er op sommige trajecten minder treinen in de spits.

De aanpassingen die maandag ingaan zijn de volgende stap op weg naar de nieuwe dienstregeling die 11 december start. De NS hoopt dat er door de nieuwe dienstregeling minder vaak treinen op het laatste moment uitvallen en dat het NS-personeel wat meer ademruimte krijgt.