Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om op de locatie van de Niemeyerfabriek aan de Paterswoldseweg plaats te maken voor maatschappelijke functies uit de kunst- en cultuursector. Woningbouw is op deze locatie wat het college betreft niet aan de orde. De gemeente is met eigenaar British American Tobacco (BAT) in gesprek over de drie percelen die BAT wil verkopen.

Naast kantoren en bedrijfsruimte voor commerciële bedrijvigheid wil het college praktisch geschoolden, startende ondernemers en kunst- en cultuurinstellingen een plek geven in de gemeente. De Niemeyer-locatie, dicht bij de binnenstad, is daarvoor een ideale locatie. Door op deze locatie hierop in te zetten, wil het college ruimte bieden aan deze functies.



De fabriekslocatie aan de Paterwoldseweg heeft op dit moment een bedrijfsbestemming. Op dit perceel is een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Omdat het college een (gedeeltelijke) bestemmingswijziging voor ogen heeft, kan zij het eerste recht van koop bedingen. Het college geeft aan niet voor woningbouw te kiezen, omdat er binnen de gemeente voldoende andere locaties beschikbaar zijn om aan de woningbouwafspraken te voldoen.



De gemeente wil graag het historische deel van het complex behouden en een bestemming geven. Het complex is volgens het college van wezenlijk belang voor de identiteit en herkenbaarheid van Groningen. Het vertelt het verhaal van het industriële verleden.



In april vorig jaar heeft British American Tobacco (BAT) bekendgemaakt haar vestigingen in de gemeente Groningen per 1 maart 2023 te sluiten. Met de sluiting komt er een einde aan ruim twee eeuwen tabaksproductie in Groningen.