Na ruim twee maanden is de Piccardthoftunnel op vrijdagmiddag 4 november weer open gegaan. Dat is de tunnel voor fietsers en voetgangers onder de A7 door ter hoogte van de wijk Piccardthof en het Stadspark. De tunnel is verlengd vanwege het verbreden van de A7. Ook in het voorjaar is de tunnel langere tijd afgesloten geweest.

De werkzaamheden in de tunnel zijn nu klaar. Later wordt er ook een faunapassage aangebracht, zodat ook dieren veilig de snelweg kunnen kruisen.



Met het weer openstellen van de Piccardthoftunnel is er ook een nieuwe fietskaart. Op de afbeelding hieronder is te zien welke belangrijke fietsroutes in de stad op dit moment afgesloten en welke beschikbaar zijn. Deze kaart geldt van 4 november tot 14 november 2022.