Waterbedrijf Groningen krijgt deze week duidelijkheid over waar het in Groningen mag gaan zoeken naar nieuwe locaties om water te winnen. Een uitbreiding is nodig vanwege de kleine waterreserve in Groningen.

Dat meldt RTV Noord. Eind september sloeg Waterbedrijf Groningen alarm over een dreigend drinkwatertekort, een alarm dat nog steeds van kracht is.



Er moet daarom gezocht worden naar aanvullende strategische voorraden (asv's), stelt beleidsadviseur Wout Kompagnie van het waterbedrijf tegenover RTV Noord. "Dit zijn reserves voor de lange termijn. De komende maand stelt Gedeputeerde Staten de zoekgebieden naar deze asv's vast."



Volgens hem is de provincie hoofdverantwoordelijk voor het aanwijzen van zoekgebieden. "Wij gaan dan zoeken in de ondergrond en modelberekeningen doen om te kijken of de gebieden echt geschikt zijn. Pas daarna worden ze aangewezen als asv's."



Alle zoekgebieden liggen onder de A7: in zuidoost-Groningen, in de omgeving van Veendam en het gebied bij Leek en Roden. Het waterbedrijf begint breed met zoeken en versmalt het traject gaandeweg. Zo wordt achterhaald welke gebieden wel en niet geschikt zijn. "Als wij water onttrekken aan de bodem, moet er weer water naar toe stromen zodat er een balans blijft. Als het systeem niet in balans is, is het gebied niet geschikt", zegt Kompagnie.

De asv's zijn een langetermijnoplossing. "Daar hebben we de komende vijf tot tien jaar nog niks aan. Water besparen blijft dus nodig. Daarom zijn we ook met de watertransitie aan de slag gegaan. Korter douchen is heel goed en een waterbesparende douchekop heeft nog niet iedereen. Dat scheelt ook al een boel."