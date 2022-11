In de komende twee maanden worden alle coronalocaties van GGD Groningen zo ingericht dat er zowel getest als gevaccineerd kan worden. Om besmettingen te voorkomen, gaat de GGD 's ochtends testen en 's middags vaccineren. Tussendoor wordt de locatie grondig gereinigd volgens een speciaal hygiëneprotocol.

Vanaf maandag 7 november 2022 worden de test- en vaccinatielocaties in Hoogezand en Appingedam al samengevoegd.



De herhaalprik is zonder afspraak te halen. Controleer voor een bezoek altijd de openingstijden op de website van GGD Groningen of op prikkenzonderafspraak.nl. Houd er rekening mee dat het druk kan zijn. Een afspraak maken mag altijd, ga dan naar planjeprik.nl.



Voor andere coronavaccinaties moet een afspraak worden gemaakt:

vaccinatie uit de basisserie: 0800 7070.

vaccinatie voor kinderen (5 tot elf jaar): 0800 7070.

vaccinatie met Novavax: 0800 0174.

vaccinatie met Janssen: 0800 1295.

Bij klachten die passen bij corona? Doe een zelftest. Voor een PCR-test bij GGD Groningen moet altijd een afspraak worden gemaakt. Online via coronatest.nl of telefonisch via 0800 1202. Kijk voor openingstijden en -dagen op de website van GGD Groningen.