Er is weer een nieuwe Groningen Bereikbaar-krant! Deze najaarseditie viel deze week bij meer dan 400.000 huishoudens op de deurmat als bijlage in de huis-aan-huisbladen van Groningen en een deel van Friesland en Drenthe. Ook deze keer is de krant weer gevuld met nieuws en achtergronden over de bereikbaarheid in Groningen.

In deze drieëntwintigste editie staan de werkzaamheden aan de westelijke ringweg op de voorpagina. Om de bezoekers van MartiniPlaza, die te maken hebben met de afsluitingen, op de hoogte te stellen, werd de krant uitgedeeld bij de wedstrijd van Donar in MartiniPlaza.



Naast de werkzaamheden aan de westelijke en zuidelijke ringweg, kan je in deze krant lezen over de nieuwe weg onder het spoor bij Winsum, de elektrische deelfietsen in Groningen en de doorfietsroute naar Zuidlaren. Ook staat er een update in over Groningen Spoorzone en wordt er uitgelegd hoe verkeerslichten werken.



In de drieëntwintigste editie van de Groningen Bereikbaar-krant vind je het laatste nieuws en achtergronden over de werkzaamheden, projecten, duurzame mobiliteit en acties om de stad de komende jaren bereikbaar te houden tijdens het werk aan wegen en spoor. De krant wordt verspreid in de huis-aan-huisbladen van Mediahuis Noord in de provincie Groningen, de kop van Drenthe en regio Drachten.



Lees hier de nieuwe Groningen Bereikbaar-krant