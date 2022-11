Groter, efficiënter en duurzamer: de nieuwe warmtecentrale op de Zernike Campus is een feit. De nieuwe centrale wordt donderdag 3 november officieel geopend. Wie zelf een kijkje in de centrale wil nemen, kan dat aankomende zaterdag doen: dan is het open dag.

Warmtestad is ruim tien jaar geleden opgezet als gezamenlijk initiatief van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen om een stevige bijdrage te leveren aan een CO2-neutrale stad in 2035. Dat doet WarmteStad door duurzame warmte op verschillende manieren op te wekken, bijvoorbeeld door gebruik van ondiepe bodemenergie (WKO), zonnewarmte (zonthermie) en restwarmte van datacenters (datathermie). Deze warmte komt via een warmtenetwerk bij Groningse huishoudens en gebouwen terecht.

WarmteStad is daarmee eigenlijk een nieuw nutsbedrijf voor warmte. De publieke onderneming startte in 2014 met een project rond het Europapark, waarna er in 2018 een tijdelijke warmtecentrale op de Zernike Campus werd geplaatst. Die wordt nu dus officieel vervangen door de nieuwe ultramoderne duurzame warmtecentrale. Deze centrale is toekomstproof en kan uiteindelijk 11.000 huishoudens van warm water voorzien op Zernike en in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren.

Inmiddels voorziet de centrale al meer dan 6.000 huishouden in die wijken van warm water. Hoe dat werkt? "Je kan het zien als een grote cv-installatie, die vooral werkt op hele grote warmtepompen", vertelt Takkebos. "Wij verwarmen het water voor de aangesloten huishoudens." En dat is een stuk duurzamer, legt hij uit.

Niet alleen omdat het water collectief verwarmd wordt, maar ook omdat dit op een duurzame manier gebeurt. Takkebos: "We gebruiken met de nieuwe centrale meteen al zo'n 50 procent minder fossiele energie. In de eerste jaren zal er op zeer koude winterdagen als bijstook nog wel aardgas nodig zijn, maar ook dat wordt de komende jaren langzaam vervangen door bijvoorbeeld groengas of waterstof. In 2035 moet de centrale 100 procent op duurzame bronnen kunnen draaien."

"Warmtestad is in eerste instantie bedoeld om duurzame warmte te leveren voor een eerlijke prijs aan huishoudens in de stad Groningen", vertelt Takkebos. "Toch hebben we op de Zernike Campus ook al een groot aantal gebouwen van de Hanzehogeschool en meerdere bedrijfsverzamelgebouwen aangesloten. Daar is ook ruimte voor nieuwe bedrijfsaansluitingen op het warmtenet. En ook de bedrijven langs de westelijke ringweg liggen binnenkort binnen bereik van het warmtenet."

Op andere bedrijfs- en kantoorparken zullen ondernemers die brood zien in een collectieve duurzame warmte nog even moeten wachten totdat Warmtestad langskomt, maar interesse is volgens Takkebos altijd welkom.

Op zaterdag 5 november vindt de Open WarmteDag plaats, waar inwoners van de stad Groningen door middel van een speciale fietstocht 'Fiets je Warm' over het tracé van het warmtenet, kennismaken met de ontwikkeling en levering van hun lokale Groningse warmte. De fietstocht begint bij de nieuwe warmtecentrale, die samen met de datacenters, speciaal haar deuren opent voor bezoekers.