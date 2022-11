Een geweldsincident in Bedum, waarbij de verdachte op de vlucht sloeg, heeft woensdag geleid tot een politieachtervolging die eindigde in een drama: op de N50 in Kampen vielen drie doden bij een botsing waarbij twee auto's betrokken waren.

De politie kreeg rond 18.30 uur een melding van een incident met geweld in Bedum. De verdachte was ervandoor gegaan, maar zou later op de avond gespot zijn op de A6/N50.



Agenten zijn daarop een achtervolging gestart, die eindigde in de dodelijke botsing. Daarbij waren twee auto's betrokken. Of ook de verdachte om het leven is gekomen, is nog niet bekend.