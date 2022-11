De Martinikerk in Groningen wil een oude ingang onder de Martinitoren - die nu slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gebruikt wordt - in ere herstellen. De vele duizenden toeristen die jaarlijks de Martinitoren bezoeken, kunnen dan veel gemakkelijker even doorlopen, de Martinikerk in. Vrijdag zullen tijdens het evenement Let's Gro plannen van architecten worden gepresenteerd om dit mogelijk te maken.

De ingang van de meeste kerken in Nederland is traditioneel bij de toren van die kerk. Behalve bij de Martinikerk en de Akerk in Groningen. Bij de Martinikerk was de ingang vóor de restauratie in de jaren zeventig nog wel onder de toren, maar sindsdien is deze verplaatst naar de zijkant.

"Dat de ingang vanonder de toren meestal is afgesloten komt omdat daar de kaartjes worden verkocht voor mensen die de Martinitoren willen beklimmen. Er is daar een tourniquet geplaatst (draaihek) waar de toeristen doorheen moeten. Achter dat draaihek zijn nog wel de toegangsdeuren voor de Martinikerk, maar die kunnen we helaas niet gebruiken", vertelt Betty Knigge, directeur van de Stichting Martinikerk Groningen. Volgens haar komen er daardoor minder toeristen naar de Martinikerk.

De gemeente Groningen heeft aangegeven het probleem te onderkennen, en is bereid mee te denken over een oplossing. Mogelijk dat een oplossing zelfs al in zicht is, want tijdens Let's Gro presenteren twee architecten - Job Floris en Marjolein van Eig - een ontwerp voor het verbeteren van de aansluiting van de kerk en de toren op de omgeving. Dit ontwerp presenteren ze vrijdagmiddag 4 november tijdens een bijeenkomst vanaf 13.00 tijdens Let's Gro.

Na de presentatie is er ruimte voor vragen uit het publiek. Na afloop van de presentatie is er een mogelijkheid om mee te gaan met een wandeling door de binnenstad.

