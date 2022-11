Zanger en muziekmaker Blanks, oftewel Simon de Wit uit Groningen, heeft de soundtrack gemaakt van een internationale reclamecampagne van Amerikaanse supermarktketen Walmart.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Blanks schreef en produceerde het nummer 'Is It Monday Yet?' in opdracht van het in New York gevestigde Day One Agency. De soundtrack hoort bij een online video die Walmart promoot op sociale media als Instagram en TikTok.



Afgelopen week sloot Blanks een succesvolle tour in Noord-Amerika af in Fonda Theatre in Los Angeles, dat uitverkocht was. Afgelopen jaar verkreeg hij landelijke bekendheid door zijn deelname aan het tv-programma Beste Zangers. In maart en april volgend jaar treedt Blanks op verschillende plaatsen in Nederland op.