Pegida houdt woensdag een demonstratie op de Drafbaan. De anti-islambeweging heeft aangekondigd daarbij ook een koran te zullen verbranden. Op de Ossenmarkt vindt op hetzelfde moment van verschillende organisaties en bezorgde Groningers een tegendemonstratie plaats.

Door het verbranden van een Koran wil Pegida volgens eigen zeggen demonstreren tegen de oprukkende islam in Nederland.



De bijeenkomst van Pegida was aanvankelijk gepland op de Ossenmarkt, maar na overleg met de gemeente is besloten de dat de demonstratie op de Drafbaan plaatsvindt. Volgens Hans Coenraads, woordvoerder van burgemeester Schuiling, heeft dat alles met veiligheid en de capaciteit van de locatie te maken.



De gemeente houdt rekening met enkele tientallen demonstranten. Volgens Coenraads staat de gemeente met zowel de demonstranten als de tegendemonstranten in contact.



De demonstratie is om 18.00 uur gepland. Volgens Pegida is mede voor Groningen als locatie gekozen vanwege uitspraken van burgemeester Schuiling. Afgelopen april noemde de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen het dorp Ter Apel 'ons eigen Lampedusa', doelend op de slechte omstandigheden voor asielzoekers in het aanmeldcentrum.

Actiegroepen ROOD Groningen, Internationale Socialisten Groningen, CJB Groningen en BIJ1 Groningen hebben een tegendemonstratie gepland en benadrukken dat ook moslims welkom zijn in Groningen. "Koranverbrandingen zijn niet alleen discriminatie, maar ook een vorm van intimidatie" aldus de actievoerders. "Wij willen heel duidelijk maken dat dit soort acties niet welkom zijn in onze stad."



De tegendemonstranten verzamelen eerst eerst in het Noorderplantsoen om 17.15, waarna ze gezamenlijk naar de Ossenmarkt gaan voor een tegendemonstratie om 17.45. De organisatie benadrukt dat het een vreedzame organisatie zal worden.