Er staan drie Groningse restaurants in de Lekker Top 100. Onder de Linden in Aduard staat op plek 59, Noor op 64 en de Piloersemaborg in Den Ham op plek 71. De top 100 van de culinaire gids is gisteren, maandag, uitgebracht.

Lekker presenteert ieder najaar de beste 100 restaurants in Nederland. Veelal staan dezelfde namen jarenlang op dezelfde plek. Zo wordt de lijst ook dit jaar weer aangevoerd door De Librije in Zwolle.



Restaurant Noor, gelegen in Hoogkerk, is dit jaar nieuw in de lijst. Het restaurant opende begin dit jaar haar deuren.