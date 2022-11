Vanaf maandag 31 oktober 2022 is prikken zonder afspraak voor de herhaalprik weer mogelijk op alle locaties van GGD Groningen.

Iedereen van twaalf jaar en ouder die de basisserie van coronavaccinaties heeft gehad kan een herhaalprik krijgen. Ook zonder persoonlijke uitnodiging. Het is belangrijk dat de laatste prik of coronabesmetting meer dan 3 maanden geleden is.

De locaties zijn op verschillende dagen en tijden open. Op prikkenzonderafspraak.Rijksoverheid.nl staan de openingsdagen en -tijden van de locaties van heel Nederland.



Waarom een herhaalprik?

De herhaalprik is een extra prik tegen corona. Hij beschermt tegen het originele virus en tegen de omikronvarianten. De bescherming neemt langzaam af na de laatste prik of coronabesmetting. De herhaalprik maakt de afweer weer sterker. Hierdoor verkleint de kans op ernstige ziekte en de kans om het virus door te geven.



Andere coronavaccinatie? Maak een afspraak



Voor onderstaande vaccinaties moet wel een afspraak maken worden.

• vaccinatie uit de basisserie

• vaccinatie voor kinderen (5 tot elf jaar)

• vaccinatie met Novavax of Janssen

Testen blijft op afspraak



Bij klachten, doe een zelftest. Voor een PCR-test bij GGD Groningen maak je altijd een afspraak. Online via coronatest.nl of telefonisch via 0800 1202.