Het verkeer naar- en vanaf de westkant van Groningen moest maandagmorgen even wennen aan een gedeeltelijke afsluiting van de westelijke ringweg. Deze afsluiting leidde niet tot grote problemen, maar wel tot extra drukte op diverse plaatsen.

“Er zijn geen grote problemen ontstaan, maar voor veel automobilisten was het wel even zoeken. Het was extra druk op de Friesestraatweg, bij het Stadspark, Martiniziekenhuis, Hoogkerk en vanaf Peize. Maar het loste zich ook allemaal wel snel weer op”, vertelt Kirsten Smit van Aanpak Ring Zuid.

De afsluiting duurt naar verwachting tot eind volgende week. “Ons advies is dat mensen vooral de spits mijden, ga een half uur later van huis, dat is al een belangrijk deel van de oplosing. Maar als het enigszins kan, neem dan de fiets. Het is mooi weer, dus wat dat betreft kan het allemaal prima. Als iedereen dit ter harte neemt, dan zal het allemaal behoorlijk meevallen met de overlast door de afsluitingen”, aldus de woordvoerder.

Sinds gisteravond en tot woensdag 9 november is een deel van de westelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting het noorden (richting Paddepoel/Zuidhorn).

Het gaat om het gedeelte vanaf het Vrijheidsplein tot afrit 18 Zeeheldenbuurt (Peizerweg). Verkeer uit de richting Drachten wordt omgeleid via Hoogkerk en het Hoendiep. Verkeer uit andere richtingen wordt omgeleid via de overige ringwegen. Vanwege het herfstweer kan het gebeuren dat de werkzaamheden niet op tijd klaar zijn. Dan wordt de afsluiting verlengd tot vrijdagavond 11 november.