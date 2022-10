De twee beelden van het Scholtenmonument in het Stadspark zijn afgelopen maand teruggeplaatst. Het gaat om twee uit kalksteen gehouwen kinderfiguren in sporttenue: een jongen met een discus en een meisje met knotsen. De reproductie van de beelden van Willem Valk is gebaseerd op de restanten van het origineel. Eerst werkte beeldhouwer Serge van Druten eraan, daarna rondde Koen van Velzen het af.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het monument werd in 1931 in het Stadspark geplaatst ter nagedachtenis aan de aardappelmeelfabrikant Jan Evert Scholten (1849- 1918). Hij was daarnaast nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Stadspark; een park bedoeld als ontspanning voor de Groninger bevolking.



Het Scholtenmonument werd in september 2020 aangereden door een automobilist. Na onderzoek kwam de gemeente Groningen tot de conclusie om het monument niet helemaal te herstellen zoals het was voor de aanrijding, maar om het monument terug te brengen in de oorspronkelijke staat.



Stadsbeheer Groningen zorgde voor de restauratie van het monument in samenwerking met Jurriëns Noord, Daad Architecten, Fonteintechniek Gruppen, Dick Norg smederij tuintechniek, steenhouwer Marc de Groot van Vuursteen, Donker Groen, Smid Glimmen, MTW, RCE, Broekema Wegenbouw en Kunstpunt.



Het monument is nu nagenoeg compleet. Er wordt nog gewerkt aan het in ere herstellen van de fontein.