Het Stationsgebied in Groningen gaat volledig op de schop. Dat is zeker. Maar hóe het er straks allemaal uit komt te zien: dat is nog lang niet bekend, zeker niet aan de voorzijde. De gemeente Groningen nodigt iedereen die een idee heeft over wat er moet gebeuren, uit om mee te praten over die toekomst. Dat kan vrijdag 4 november tijdens een nieuwe editie van Let’s Gro.

“Ben je geïnteresseerd in de herontwikkeling van het Stationsgebied? Dan is een werksessie over keuzes voor de toekomst van het Stationsgebied tijdens Let’s Gro op vrijdag 4 november misschien iets voor jou”, zo laat de gemeente Groningen weten. Tijdens die sessie leer je meer over de plannen voor het Stationsgebied en kun je meedoen aan het gesprek over de ambities voor de toekomst van deze stadsentree.

Er zijn twee sessies: van 10.00 tot 11.00 uur en van 12.00 tot 13.00 uur. Ze zijn toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 3 november via de mail onder vermelding van Let's Gro. Kijk voor meer informatie op de website van Forum. Het Stationsgebied Groningen staat aan de vooravond van een metamorfose. De transformatie van het gebied is een complexe opgave, midden in de dichtbebouwde bestaande stad. De gemeente werkt aan een strategische agenda voor het gebied. Welke ambities hebben we voor het gebied, welke keuzes maken we? Wat doen we met het stadsbalkon, kunnen auto's blijven doorrijden op de Stationsweg, hoe hoog gaan we de bouwen, en hoe groen willen we het maken? Er gebeurt nu al van alles in het Stationsgebied. Aan de zuidkant van het station zijn het oude spooremplacement en bebouwing, zoals het PostNL gebouw gesloopt. Dit om plaats te maken voor de aanpassing van het hoofdstation en de ontwikkeling van een nieuwe en levendige stadswijk Spoorkwartier. In deze nieuwe wijk komen straks wonen, werken, horeca, voorzieningen, cultuur en evenementen bij elkaar. Met hét muziekpodium van Noord-Nederland De Nieuwe Poort als een belangrijke spil. Ook voor de noordzijde breekt nu de tijd van planvorming aan. Door de verhuizing van het busstation naar de zuidkant ontstaan mogelijkheden voor nieuwe inrichting van het plein aan de voorkant van het station, en voor het toevoegen van nieuwe functies.