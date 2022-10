Over meer dan een jaar zullen dagelijks misschien wel tienduizenden auto's er gebruik van maken. Dan is Groningen een van de langste tunnels van het Noorden rijker, en is er bovenop die tunnel, bij het Sterrebos, een heus plantsoen ontstaan.

Zover is het nog lang niet. Al is op bijstaande foto's van Raymond Bos voor de website van Aanpak Ring Zuid al goed te zien hoe de werkzaamheden vorderen.

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. De weg, bestaande uit vier rijstroken, ligt hier op een diepte van zo'n acht meter.

Op drie plekken komt een overkapping over het verdiept liggende deel. Die noemen we deksels. Op de deksels komt het Zuiderplantsoen, een nieuw groen park in de stad. In het park komen wandel- en fietspaden. Ook de Hereweg, de Helperzoom en het spoor van het traject Groningen-Assen lopen straks over de deksels heen.

De planning is dat eind 2022 vrijwel alle beton voor de verdiepte ligging is gestort. In 2023 gaan de bouwers dan verder met de aanleg van de weg en de technische voorzieningen.

Bekijk hier de volledige foto-reportage over de aanleg van Groningens langste tunnel.