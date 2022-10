De Soerabajastraat in de Korrewegwijk in Groningen is donderdagochtend door de politie afgezet. Een man werd aangehouden na een grootschalige actie van de politie.

Het zou gaan om een verwarde man van in de vijftig. De politie kwam om 9:45 uur op een melding af van een schietincident, maar volgens de politie is het niet duidelijk of er daadwerkelijk schoten zijn gelost. De persoon in kwestie zou over een vuurwapen beschikken en met het wapen uit een raam staan zwaaien.



De politie viel rond 11:45 uur met een speciaal arrestatieteam in kogelvrije vesten het huis binnen de man aanwezig was. Met knallen werd de verdachte gedesoriënteerd en vervolgens aangehouden en afgevoerd.