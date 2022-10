Goed nieuws: door het warme weer in oktober verbruiken we minder energie en daalt de hoge prijs van gas. De verwarming hoeft minder vaak aan.

Volgens Martien Visser, lector energietransitie bij de Hanzehogeschool, scheelt het gunstige herfstweer zeker geld. Dat laat hij weten tegenover de NOS. Volgens hem stookt een gemiddeld huishouden per graad per dag voor ongeveer een halve kubieke meter gas wanneer de temperatuur onder de 17 graden zakt.



"Voor een gemiddeld huis kan het nu zo'n zeven euro per dag schelen. Daar hoef je dankzij het warme herfstweer niks voor te doen. Het is extra fijn doordat het prijsplafond op de gasprijs pas in januari komt en huishoudens daardoor nu nog heel duur gas besparen", zegt Visser.



De lector van de Hanze kijkt naar data over het gasverbruik en concludeert dat Nederlands de hele maand oktober minder verbruikten dan een jaar geleden. "Ik zie een krimp van bijna 30 procent ten opzichte van de vijf jaar ervoor bij zowel huishoudens als het mkb. Zij minderden het verbruik vanwege de prijzen maar ook het milieu en de afhankelijkheid van Russisch gas spelen denk ik een rol."



Het gasverbruik is weliswaar afgenomen, Visser noemt het geen enorme krimp. "Ik denk dat dat komt doordat het een levensbehoefte is en we al minder gas zijn gaan verbruiken door de toename van wind- en zonne-energie."