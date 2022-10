Reis je tussen 31 oktober en 8 november naar Groningen? Parkeer dan op een P+R terrein en laat je banden gratis op spanning brengen. Vier dagen lang staat een team klaar om de bandenspanning van geparkeerde auto's te controleren en zo nodig op pijl te brengen.

Een goede bandenspanning zorgt er niet alleen voor dat je veiliger rijdt, maar vermindert ook je brandstofverbruik en daarmee je CO2-uitstoot.



Ben je benieuwd wanneer we te vinden zijn op een P+R op jouw route? Bekijk onderstaande tabel en kom op de betreffende dag langs!

P+R gebruik stimuleren

Sinds 10 oktober is de verbinding tussen de westelijke ring en de Leonard Springerlaan (MartiniPlaza) afgesloten. Daarnaast is van zondagavond 30 oktober tot woensdagochtend 9 november een deel van de westelijke ringweg afgesloten voor verkeer richting het noorden. Reizigers moeten rekening houden met extra verkeersdrukte en meer reistijd. Wil je de hinder omzeilen? Dan kan reizen via een P+R een goede optie zijn. Ook start 31 oktober de Fossielvrije week, reizen via een P+R is een goede manier om je fossiele brandstofgebruik te verminderen.