Volgens de gemeente Groningen is er zondag een scootermeeting in Groningen gepland. Dergelijke meetings zijn illegaal. De gemeente waarschuwt deelnemers voor de gevolgen en roept ouders op om in gesprek te gaan.

Een scootermeeting is een bijeenkomst van vaak jonge mensen waarbij er met scooters wordt geraced en gestunt op de openbare weg. Vooral het rijden op slechts het achterwiel (een 'wheelie') is populair. Ook worden er wedstrijdjes gehouden. In het verleden zijn hierbij ernstige ongelukken gebeurd. Bovendien is het strafbaar om aan scooteringmeetings mee te doen.



De gemeente Groningen roept ouders daarom op om met hun kind in gesprek te gaan wanneer deze zondag van plan zijn om met de scooter op pad te gaan. Deelnemers aan scootermeetings riskeren namelijk een flinke boete en zelfs een strafblad.



In Nederland worden vaker illegale scootermeetings gehouden. De politie van Groningen greep dit jaar al meerdere keren in, onder meer op industrieterrein Westpoort en bij de Londenweg. En afgelopen week greep de gemeente Waalwijk al in bij een scootermeeting op een bedrijventerrein, waar zo'n honderd mensen op af waren gekomen. Vanwege onveilige races en stunts deelde de politie boetes uit. Een scooter werd in beslag genomen voor verder onderzoek.