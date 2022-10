De wedstrijden van het WK voetbal in Qatar in november en december zullen niet op grote schermen in Groningen worden vertoond. De gemeente heeft daartoe besloten vanwege veiligheidsrisico's en politieke druk vanwege de situatie omtrent mensenrechten in Qatar.

Als er duizenden mensen bijeen zouden komen op de Grote Markt, kan de gemeente hun veiligheid niet waarborgen. Er zijn namelijk niet voldoende politieagenten inzetbaar. December is vanwege de feestdagen en jaarwisseling een drukke maand, waardoor er sprake is van personeelsschaarste bij de hulpdiensten.



Ook politieke druk speelt een rol bij het niet vertonen van de wedstrijden. Het WK kwam ter sprake tijdens de gemeenteraad op woensdag. De ChristenUnie en D66 stelden vragen over de kwestie en noemden het niet wenselijk dat de gemeente het WK op grote schermen in de openbare ruimte zou faciliteren. In Qatar is sprake van mensenrechtenschending van verschillende groepen, zoals arbeidsmigranten, Lhbti's en vrouwen, bracht de ChristenUnie in. Ook is de persvrijheid gering.



horecaondernemers mogen de wedstrijden wel gewoon op terrassen laten zien. De schermen mogen weliswaar vanaf de openbare weg niet te zien zijn, maar het staat de ondernemers vrij om gasten te laten kijken. Huize Maas aan de Vismarkt liet eerder weten het WK niet te gaan boycotten. Proeflokaal Hooghoudt aan het Gedempte Zuiderdiep besloot anders: zij zenden het WK in Qatar niet uit.