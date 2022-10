Van vrijdag 28 oktober 22.00 uur tot maandag 31 oktober 6.00 uur is de Europaweg in Groningen op twee plekken afgesloten. Voor het project Aanpak Ring Zuid wordt er gewerkt aan het viaduct van de zuidelijke ringweg over de Europaweg heen. De gemeente Groningen werkt bij de Kielerbocht aan het asfalt van de Europaweg.

Ter hoogte van de Kielerbocht sluit de gemeente de weg in beide richtingen af. Verkeer vanuit het centrum richting Hoogezand kan via de Herningweg, de Bornholmstraat en de Bergenweg de zuidelijke ringweg op en daar bij knooppunt Euvelgunne richting Hoogezand. Verkeer vanuit Hoogezand richting het centrum en het UMCG wordt via Ring Oost (N46) omgeleid.



Onder de zuidelijk ringweg is de Europaweg dicht voor verkeer richting het centrum/UMCG. Verkeer vanuit de richting Hoogezand wordt omgeleid via Ring Oost (N46) en kan er bij afslag 2 Delfzijl af naar het Damsterdiep. Ook verkeer vanaf de zuidelijke ringweg (N7) kan bij de Europaweg niet links afslaan richting het centrum van de stad. Dat verkeer kan doorrijden en ook via Ring Oost, of na de afrit rechtsaf en via de Herningweg en de Bornholmstraat naar de Sontweg en komen zo weer uit op de Europaweg.