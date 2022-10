Op de Grote Markt wordt dinsdag druk gewerkt aan het nieuwe ondergrondse wateropvangsysteem voor een grote plataanboom die gepland staat om daar volgend jaar geplant te worden.

Er is een groot gat van 10 bij 10 meter en 1,50 meter diep gegraven, waarin onder meer een ingenieus systeem van twee lagen kratten wordt geplaatst. De onderste laag kratten is bedoeld voor de voeding van de boom en wordt gevuld door regen dat van de straat en de daken van omliggende gebouwen zoals het Stadhuis naar de kratten stroomt. De bovenste laag kratten vult de onderste laag aan wanneer er sprake is van wateroverlast door hevige buien. Op deze manier kan overtollig water op een rustig tempo uiteindelijk verder zakken en naar de Diepenring stromen.



Woensdag is het grote gat weer dicht.