De rotondes die de Osloweg en de Gotenburgweg met elkaar verbinden, worden tot vrijdag 23 december afgesloten voor alle verkeer. Vanaf maandag 24 oktober is de noordelijke rotonde en de onderdoorgang van de zuidelijke ringweg dicht. Op maandag 21 november gaat ook de zuidelijke rotonde, waar onder andere de Bergenweg op aansluit, dicht. Voor fietsers wordt een tijdelijk fietspad aangelegd.

De noordelijke rotonde gaat op maandag 24 oktober om 7.00 uur dicht. Dat betekent dat verkeer in beide richtingen niet meer onder de ringweg door kan rijden. Verkeer vanaf de Osloweg kan ook niet via de Euvelgunnerbrug naar de Bornholmstraat toe.



Ook voor fietsers is de route onder het viaduct door dicht. Er wordt een tijdelijk fietspad aangelegd over het parkeerterrein bij Central Industry Group.



Op maandag 21 november om 7.00 uur gaat ook de zuidelijke rotonde, die aansluit op de Bergenweg en Kieler Bocht, dicht. Verkeer kan vanaf dan niet meer via de rotonde van en naar de Bergenweg, Gotenburgweg en Kieler Bocht rijden.



Verkeer tussen de Osloweg (noordzijde) en Gotenburgweg (zuidzijde) wordt omgeleid via de Euvelgunnerweg, Sint Petersburgweg en Bornholmstraat en andersom. Verkeer uit het gebied Eemspoort/Euvelgunne kan omrijden via Ring Zuid (oprit Kieler Bocht) en Ring Oost (afrit Meerstad).



Voor een betere doorstroming van het autoverkeer van de Osloweg naar de Gotenburgweg en omgekeerd vervangt aannemer Combinatie Herepoort de noordelijke rotonde door een T-kruising. De rotonde aan de zuidzijde van de ringweg blijft wel bestaan, maar krijgt de komende maanden de definitieve inrichting. De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 23 december om 17.00 uur afgerond.