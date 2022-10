Zaterdag 29 oktober van 15.30 tot 21.00 uur organiseren hetNederlands Instituut voor Ruimteonderzoek (SRON) en het Kapteyn Instituut een Ruimtedag in Groningen. In het DOT live planetarium zijn er dan prachtige video's onder meer over de onlangs gelanceerde James Webb-telescoop.

Het programma heeft verschillende inlooptijden en omvat een aantal thema's en shows voor de middag en de avond.

Er zijn sprekers die vertellen over hun persoonlijke ervaringen bij het succes en de problemen van ruimtemissies waarbij Nederland betrokkenheid is. In het verleden (ANS, de Astronomische Nederlandse Satelliet en de Herschel Space Observatory), vandaag (de James Webb Space Telescope) en in de nabije toekomst een "dark matter mission": de Euclid satelliet. De shows worden in het Nederlands gepresenteerd.

De korte film "Floating in heaven", gecomponeerd door Brian May (Queen) en Graham Gouldman (10cc) ter gelegenheid van de lancering van de James Webb-telescoop wordt vertoond. Over de ANS, Nederlands eerst ruimteavontuur met een Groningse oorsprong, is eerder dit jaar een film verschenen die ook te zien is op deze dag.

Meer gedetailleerde informatie vind je hier.