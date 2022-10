Zaterdagavond is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Vuursteenstraat in de wijk Vinkhuizen in Groningen. De man is naar het ziekenhuis gebracht, de politie is een onderzoek begonnen.

Rond 9 uur 's avonds werd een melding gemaakt bij de politie, waarna agenten de neergeschoten jongeman aantroffen in de Vuursteenstraat. Ambulancemedewerkers hebben de gewonde man ter plaatse verzorgd.



Na de eerste hulpverlening is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een onderzoek opgezet. In de omgeving wordt naar verdachten gezocht.