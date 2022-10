In het derde kwartaal van 2022 is de prijsstijging van bestaande koopwoningen in alle provincies afgevlakt. Voor de meeste provincies was dit voor het tweede kwartaal op rij. Voor Groningen geldt dat er in het derde kwartaal een prijsstijging was van 12,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat ligt nog boven het landelijk gemiddelde van 11,9 procent, maar ligt onder de stijging in het tweede kwartaal. Toen lagen de prijzen 20,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Met 13,4 procent was de prijsstijging in Flevoland en Gelderland het grootst. Het kleinst was de prijsstijging in Limburg, met 9,6 procent. In meer dan de helft van de provincies was de prijsstijging wel groter dan gemiddeld in Nederland.





Ook van alle woningtypen vlakte de prijsstijging af. Met 13,7 procent was de prijsstijging van vrijstaande woningen het grootst. De appartementen hadden met 9,7 procent de kleinste prijsstijging in het derde kwartaal van 2022. Van alle woningtypen lag het aantal woningtransacties lager dan een jaar eerder. Bij tussenwoningen was de daling beperkt. Vrijstaande woningen noteerden de grootste daling van het aantal woningtransacties.