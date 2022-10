Wie volgende maand gezellig samen in een café naar het WK voetbal in Qatar wil kijken, hoeft deze keer niet naar het Proeflokaal Hooghoudt aan het Gedempte Zuiderdiep te gaan.

Het WK voetbal begint op 20 november in Qatar. Vele café's hebben vanaf die dag grootbeeldschermen, zodat mensen samen kunnen kijken. Maar als een van de weinige café’ s in Groningen, en ook in Nederland, doet Proeflokaal Hooghoudt dat deze keer niet. Volgens de eigenaar van het café, Maarten Roorda, komt dat door de schending van mensenrechten in dat land.

In diverse media, zoals het dagblad Trouw, legt hij uit er persoonlijk grote moeite mee te hebben dat er bij de organisatie van dit evenement mensenrechten zijn geschonden. Volgens hem is het voor hem vrij simpel om af te zien van het plaatsen van een groot scherm. Er zijn genoeg andere leuke activiteiten, zoals schaakwedstrijden, te organiseren in zijn sportcafé, vindt hij, en dat doet hij dan ook maar.