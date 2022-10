Ondernemer Willem Straat deelde in augustus tenten uit in Ter Apel, maar zag deze in beslag genomen worden door het Openbaar Ministerie (OM). Straat heeft de tenten terug, maar de staat waarin ze verkeren is verschrikkelijk.

Dat laat Straat weten in een interview met RTV Noord. "Vorige week ben ik gebeld door de officier van justitie, die zich verontschuldigde voor de gang van zaken", zegt hij. Naar eigen zeggen 'schrok' hij toen hij de tenten op woensdag kwam ophalen.



"Ze waren gewoon onder een carport gesmeten. In sommige tenten laten nog etensresten, kleding. Op sommige zat schimmel. Ik wilde alle tenten meenemen en doorgeven aan een goed doel, maar die tenten heb ik laten liggen."



Straat is desondanks blij de tenten te hebben teruggekregen. Het OM betreurt dat veel tenten door "diverse invloeden grotendeels onbruikbaar zijn geworden" en gaat in gesprek met Straat om te kijken of een compensatie mogelijk is.



Die compensatie zou volgens Straat een specifieke bestemming krijgen. "Die gaat dan naar een goed doel dat zich bezighoudt met vluchtelingenondersteuning."