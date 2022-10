Op donderdag 3 november en zaterdag 5 november staat Groningen in het teken van de Groningse aanpak van de warmtetransitie. Op donderdag 3 november vindt de officiële openingshandeling van de eerste duurzame WarmteCentrale in Groningen plaats. En op zaterdag 5 november vindt de Open WarmteDag plaats met de fietstocht 'Fiets je Warm'.

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: "Met de ingebruikname van de WarmteCentrale kunnen we uiteindelijk 12.500 Groningse huishoudens voorzien van duurzame warmte en werken we toe naar een CO2 neutrale uitstoot in 2035. Dat doen we dit niet alleen. Van bewoner tot innovatieve ontwikkelaar: iedereen heeft een sleutelrol in de Groningse warmtetransitie. Daarom is de opening van de WarmteCentrale een viering voor en mét alle Groningers."



Met de opening van de WarmteCentrale voorziet WarmteStad uiteindelijk 12.500 huishoudens van duurzame warmte. Hiervoor worden moderne, innovatieve technieken ingezet zoals warmtepompen, warmtekracht, zonnewarmte en seizoensopslag. Gronings architecten bureau Team4 is verantwoordelijk voor het ontwerp van de centrale. Dat is gebaseerd op een transparante warmtefabriek met grote ramen, zodat iedereen kan zien zien waar zijn, haar of diens warmte vandaan komt.





Speciaal voor de opening van de warmtecentrale hebben kinderen van groep 8 van basisschool de Hoeksteen en de Bisschop Bekkersschool les gekregen over warmte. Daarbij schreven zij hun wensen en toekomstboodschappen over de Groningse energietransitie op. Groningse stadsdichter Myron Hamming maakte op basis hiervan een warmtegedicht voor de stad. Dit warmtegedicht onthullen we op 3 november in het bijzijn van de basisschoolkinderen. Dit gedicht krijgt een vaste plek bij de centrale, zodat het warmtegedicht een boodschap is voor nu en voor later.



Op zaterdag 5 november organiseert WarmteStad de OpenWarmteDag. Ontdek en maak kennis met de ontwikkeling en de levering van Groningse warmte. Door middel van een speciale fietstocht 'Fiets je Warm' maken bezoekers kennis met alles wat bij de overstap naar warmte komt kijken: van de bouw van het grootste zonnewarmtepark in Nederland tot inductie koken bij infopunt Selwerd. Ook gaat de fietsroute de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen in. Zo kan jong en oud ervaren hoe het netwerk wordt aangelegd en hoe de warmtetransitie vaak ook als vliegwiel werkt voor wijkvernieuwing. Zoals het opnieuw inrichten van straten en parken met bewoners.



Na de Open WarmteDag op 5 november, zal de fietstocht met behulp van plaatselijke informatiezuilen de hele maand november beschikbaar zijn. De Open WarmteDag wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen, datacenters, wijkbedrijven, bewonersgroepen en woningcorporaties.





WarmteStad is van Groningen. WarmteStad is in 2014 opgericht door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. WarmteStad levert en ontwikkelt duurzame warmte voor en mét Groningers voor een CO2-neutrale stad.