De samenwerking tussen het UMCG en andere ziekenhuizen met een kinderhartchirurgie-afdeling is minder goed geworden. Dat is ontstaan nadat het kabinet eind vorig jaar besloot om het aantal kinderhartcentra terug te brengen van vier naar twee.

Dat is de conclusie van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het UMCG moet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stoppen met de afdeling voor kinderhartoperaties, net als het Leiden University Medical Center. Een definitief besluit moet hierover nog genomen worden.



Na de bekendmaking zijn volgens de inspectie 'knelpunten ontstaan in de samenwerking en afstemming tussen de vier ziekenhuizen'. Die zouden samenhangen met de 'onderlinge spanningen over de toekomstige concentratie van deze zorg'.



Een van de concrete gevolgen van de knelpunten is dat er minder kennisoverdracht plaatsvindt tussen de verschillende locaties. Ook zijn er minder uitwisselingen onderling tussen hartchirurgen in opleiding. De inspectie benadrukt wel dat de zorg die wordt geleverd nog altijd goed en veilig is in de vier ziekenhuizen.