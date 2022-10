De politie is nog op zoek naar drie mensen die zich na de wedstrijd van FC Groningen in Heerenveen op 10 april misdroegen. Dinsdag deelde de politie via het televisieprogramma Opsporing Verzocht mee op zoek te zijn naar vijf verdachten die met stenen naar de politie hadden gegooid. Twee van de vijf hebben zich al gemeld bij de politie.

Twee agenten raakten gewond bij de ongeregeldheden.