Eind oktober begint het aansluiten van een tijdelijke verbindingslus bij het Vrijheidsplein. Hiervoor moet de westelijke ringweg tijdelijk afgesloten worden vanaf het Vrijheidsplein tot aan afrit 18 Zeeheldenbuurt (Peizerweg), dus voor verkeer richting het noorden (richting Paddepoel/Zuidhorn). Het streven is de verbindingslus op 9 november in gebruik te nemen.

De nieuwe verbindingslus bij het Vrijheidsplein gaat onder de net aangelegde verbindingsboog bij het Mercure Hotel door. Om deze verbindingslus aan te kunnen sluiten, zijn graafwerkzaamheden nodig, wordt er puin gestort en asfalt gelegd. Daarna wordt de verbindingslus aangesloten op een tijdelijke weg die loopt op de plek van het fietspad langs de westelijke ringweg.

Van zondagavond 30 oktober (22.00 uur) tot woensdagochtend 9 november (6.00 uur) is het Vrijheidsplein afgesloten voor verkeer in noordelijke richting.



Het verkeer vanaf Drachten richting westelijke ringweg wordt omgeleid via Hoogkerk en het Hoendiep. Verkeer uit andere richtingen wordt omgeleid via de overige ringwegen.



Voor het verkeer op de westelijke ringweg in zuidelijke richting is tussen de oprit van de Peizerweg en het Vrijheidsplein in deze periode één rijstrook beschikbaar. Behalve op de eerste nacht, dan is ook dit gedeelte dicht. Dat is dus in de nacht van zondag 30 oktober op maandag 31 oktober (van 19.00 tot 6.00 uur).