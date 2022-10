41 wapens werden vorige week ingeleverd bij politiebureaus in Groningen en Haren tijdens de wapen-inzamelactie. De wapens konden anoniem worden ingeleverd in tonnen bij de politiebureaus. Onder de ingeleverde wapens waren messen, zwaarden, pistolen, een machete en een kleine kruisboog.

De ingeleverde wapens worden in opdracht van de gemeente vernietigd. De actie was onderdeel van de Week van de Veiligheid en hoort bij de campagne YouChoose, waarmee de gemeente messenbezit onder jongeren wil tegengaan. Vorig jaar werden er nog ruim negentig wapens ingeleverd in de tonnen.