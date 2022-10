Binnenkort start het lesprogramma 'Bitterzoet Erfgoed'. Een aantal scholen en culturele instellingen in Groningen werkt samen aan een educatieproject over het slavernijverleden van Groningen. Ruim 300 leerlingen verdiepen zich twee jaar lang in dit onderwerp. Uiteindelijk leidt dit tot de ontwikkeling van een lespakket dat beschikbaar wordt gesteld aan alle onderwijsinstellingen in Groningen.

Jarenlang werd het geschiedenisonderwijs gedomineerd door trotse verhalen. In de vorige eeuw was de doelstelling van het schoolvak 'vaderlandse geschiedenis' het vertellen van Nederlandse succesverhalen, bijvoorbeeld over de 'Gouden Eeuw'. De schaduwkant van die geschiedenis werd daarin amper tot niet belicht.



Om het slavernijverleden van Groningen een vaste plek te geven in het voortgezet onderwijs gaan docenten uit het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) en het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) samen met educatie-medewerkers van culturele instellingen een bijzonder lesprogramma ontwikkelen.





Eind oktober start dit tweejarige programma met excursies naar de Groninger Archieven, Universiteitsmuseum en Museum aan de A. Bovendien nemen leerlingen deel aan een stadswandeling van het Discriminatie Meldpunt Groningen. In de periode daarna volgen de leerlingen workshops van Noordstaat en gaan ze op excursie naar de Akerk, het Groninger Museum, het Forum Groningen en gaan ze aan de slag met de mobiele drukkerij van het GRID Grafisch Museum. Dit leidt uiteindelijk tot een lespakket dat na twee jaar beschikbaar wordt gesteld aan alle onderwijsinstellingen in de provincie Groningen.





De deelnemende scholen zijn het CSG Wessel Gansfort, de Erasmusschool en Het Hogeland College. Zij duiken met in totaal 300 leerlingen in het slavernijverleden van Groningen en de doorwerking daarvan op de maatschappij van vandaag. Ze trekken er met hun leerlingen op uit om buiten de school verhalen over slavernij op te halen. Hun ervaringen zetten de leerlingen vervolgens om in kunst. Daarvoor volgen ze onder meer workshops op het gebied van rap, spoken word, dans en graffiti.





Tijdens de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed hebben circa 50 musea, erfgoedinstellingen, culturele en educatieve organisaties aandacht besteed aan het slavernijverleden in stad en provincie Groningen en de doorwerking daarvan op het heden. In de vorm van tentoonstellingen bijvoorbeeld, maar ook in theater, muziek, talkshows, lezingen en podcasts. Niet eerder hebben culturele instellingen op zo'n grote schaal samengewerkt aan het ontsluiten van het Groninger slavernijverleden.