Veel steden gingen Groningen al voor: met het aanbrengen van planten aan gevels in de binnenstad, en op appartementen aan de rand van de stad. Wat deze vergroening betreft loopt Groningen, ooit “dé” architectuurstad van Nederland, ver achter. Maar daar komt nu een klein beetje verandering in, want bij het in aanbouw zijnde project Mercado in de Rode Weeshuisstraat, is net begonnen met het aanbrengen van groen aan de gevels.

Mercado wordt een opvallend en beeldbepalend nieuwbouwproject, aan de achterkant van waar vroeger V&D stond. De nieuwbouw startte in 2020 en nadert langzamerhand haar voltooiing. En daar hoort ook bij het aanbrengen van planten aan de gevels. Begin deze maand werden de eerste plantenbakken op de terrassen van Mercado geplaatst door Martijn Boiten van het bedrijf Areaal. Hij is vanaf het begin aangehaakt bij de ontwerpen van Mercado om samen met de architecten het gebouw van groen te voorzien. Deze maand wordt ook de verticale tuin geplaatst. Daarmee komt er nog meer groen in de binnenstad van Groningen. Mercado aan de Rode Weeshuisstraat wordt gebouwd door Plegt Vos en is een ontwerp van architectencombinatie Loer Architecten en De Zwarte Hond. Mercado is een initiatief van ontwikkelaar MWPO, tussen de Oude Ebbinge- en Oude Boteringestraat. In het gebouw komt een overdekte versmarkt van internationale allure. Daarboven komen 41 luxe appartementen en exclusieve penthouses met getrapte royale groene terrassen en buitenruimtes.