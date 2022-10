De gemeente Groningen is in samenwerking met Marketing Groningen een waterstof campagne gestart. Om de Groningers kennis te laten maken met waterstof staat er op 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een waterstof bus op de Grote Markt die informeert en laat zien waarom Groningen de Hydrogen Capital is. De campagne zet in op Groningen als de Hydrogen Capital, oftewel de waterstof hoofdstad van Europa, en laat zien dat Groningen koploper is als het gaat om groene waterstof.

De wereld is hard op zoek naar nieuwe, groene vormen van energie. Groningen loopt daarbij voorop. Op het gebied van groene waterstof is Groningen zelfs koploper in Europa. Als eerste Europese regio kreeg Groningen het predicaat Hydrogen Valley. Hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland.



Waterstof is één van de pijlers voor een duurzame toekomst; als grondstof, als brandstof én als energiedrager. In de (chemische) industrie gaat waterstof een belangrijke rol spelen als duurzame grondstof of als alternatieve brandstof voor zwaar-industriële processen. Waterstof is ook ideaal om te gebruiken voor de opslag van energie. Die energie kan vervolgens weer gebruikt worden op momenten waarop er onvoldoende zonne- en windenergie voorhanden is. Daarnaast kan waterstof ook worden ingezet als brandstof voor transport.

De waterstof bus van Qbuzz nodigt voorbijgangers en geïnteresseerden uit in de bus waar experts van de New Energy Coalition en Qbuzz alles vertellen over waterstof en hoe hier in Groningen al mee gewerkt wordt. Ook is er een waterstofboot van het Alfa College, een waterstofauto van het Noorderpoort en staat een enorme waterstofmolecuul als eyecatcher naast de bus om de aandacht te trekken. Eenmaal in de bus wordt men ondergedompeld in de wereld van waterstof en kun je een door Qbuzz georganiseerde rondleiding bij het waterstoftankstation winnen.



In Groningen wordt op dit moment het grootste wind-tot-groene-waterstof project in Europa gerealiseerd. Resultaat? De Eemshaven is straks het groene stopcontact van Nederland.



In open testcentra en experimenteerzones worden electrolysers voor grootschalige productie van betaalbare waterstof ontwikkeld. Met het landelijk waterstofnetwerk krijgen alle industriële regio's straks toegang tot waterstofinfrastructuur. Zo wordt Nederland de waterstofhaven van Europa.



Streekbussen, veegwagens en vrachtauto's rijden inmiddels al op waterstof. Op dit moment worden er ook nieuwe energieopleidingen op alle niveaus ontwikkeld zodat er straks voldoende geschoolde expertise is. Dus de toekomst, die is in Groningen allang begonnen.

In samenwerking met gemeente Groningen



De Hydrogen Capital campagne is opgezet in opdracht van de Gemeente Groningen. In het teken van Oktober energiemaand is voor het evenement op 20 oktober tevens samengewerkt met het Akkoord van Groningen.