Het zit FC Groningen al een tijd niet mee. De resultaten vallen tegen en nu zijn er in aanloop naar de bekerwedstrijd van het KNVB-bekertoernooi tegen FC Dordrecht veel spelers niet inzetbaar. Het duel met de Schapenkoppen begint om 18.45 uur en biedt een gehavend Groningen de mogelijkheid om in roerige tijden te zorgen voor een positieve noot; het bereiken van de volgende bekerronde.

Liefst zes spelers zijn niet van de partij. De belangrijkste is Tomás Suslov. De Slowaak viel afgelopen zondag uit tegen FC Twente en is dusdanig geblesseerd dat hij zes tot acht weken aan de kant staat. Doelman Verrips heeft een schouderkwetsuur. De verdedigers Määttä, Van Gelderen, Musampa ontbreken eveneens. Laros Duarte zit een bekerschorsing uit en aanvoerder Joey Pelupessy begint vanwege overbelastingklachten op de bank. En aanvaller Krüger is wegens spierklachten twijfelachtig.

Een heel gepuzzel voor trainer Frank Wormuth om een strijdbaar elftal op het veld te krijgen in het Matchoholic Stadion. De thuisploeg staat twaalfde in de Keukenkampioen Divisie en is aan een goede reeks bezig met zeven punten uit de laatste drie duels. Zo werd medekoploper PEC Zwolle met 3-0 verslagen. FC Groningen, dat zelf van de laatste zeventien duels er dertien verloor, is derhalve gewaarschuwd.

In de jaren negentig van de vorige eeuw trof FC Groningen de Dordtenaren drie keer in de strijd om de KNVB-beker. Dat leverde twee zeges op en één grote nederlaag. Op 28 oktober 1992 eindigde het in 3-0 in het Oosterpark via twee doelpunten van Mart van Duren en eentje van Jos Roossien. Vijf jaar later, op 19 november 1997, eindigde het in Dordrecht in 1-4. De Zweed Mathias Rosén en Toine Rorije scoorden ieder twee keer.

En op 23 september 1999 ging FC Groningen voor 600 toeschouwers met maar liefst 5-0 onderuit. Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en is het niet te hopen dat Groningen tegen een nieuwe sof in de beker aanloopt, want daarmee zullen de zorgen bij iedereen die de club een warm hart toedraagt alleen maar toenemen.