Vanaf woensdag 19 oktober is het oppassen geblazen op de Europaweg in Groningen. De flitspaal richting de Sontweg, die er sinds juli staat, zal dan gaan handhaven. Wie harder rijdt dan 50 kilometer per uur kan rekenen op een boete.

De gemeente Groningen en de politie dienden een aanvraag in voor de flitspaal vanwege de verkeersveiligheidsrisico’s en het hoge aantal ongevallen op deze weg. De weg verbindt de zuidelijke ringweg met de binnenstad van Groningen, en is daarmee één van de drukste wegen van de stad.



De flitspaal staat op de Europaweg richting de Sontweg, ter hoogte van het tankstation. Hij staat 24 uur per dag aan. Overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.