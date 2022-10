De gemeente trekt de vergunning in voor Beer Mile: een evenement op de atletiekbaan in het Stadspark waarbij deelnemers ruim anderhalve kilometer hardlopen en tegelijkertijd vier biertjes drinken.

Dat meldt OOG TV. Studentenatletiekvereniging Vitalis wilde het evenement over twee weken organiseren. Het evenement houdt in dat deelnemers 1.600 meter moeten hardlopen, waarbij ze na elke 400 meter een glas bier drinken. Pas als die leeg is mogen ze verder.



In eerste instantie kreeg de vereniging toestemming van de gemeente. Nu heeft de gemeente die toch ingetrokken. Volgens de gemeente is dat gebeurd omdat de atletiekvereniging bij de aanvraag niet duidelijk heeft gemaakt om wat voor evenement het ging. De vereniging zou eerder een vergunning hebben aangevraagd voor soortgelijke evenementen. Die zijn telkens afgewezen door de gemeente, omdat die vindt dat een dergelijk evenement niet past bij hoe de gemeente sport en alcohol samen zien gaan.



De organisatie zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing van de gemeente en kijkt of er iets anders georganiseerd kan worden op een andere locatie.