De zorgen bij FC Groningen nemen per week toe. Na de vierde nederlaag op rij is Groningen gezakt naar de zestiende plaats op de ranglijst in de Eredivisie met acht punten. In Enschede had de FC weinig te melden tegen FC Twente. Na een 0-0 ruststand stond er na negentig minuten 3-0 op het scorebord in het voordeel van de thuisploeg.

De dramatische eindfase van vorig seizoen meegerekend heeft FC Groningen in de laatste zeventien wedstrijden slechts acht punten gepakt. Twee zeges, twee puntendelingen en liefst dertien nederlagen. De vrije val van de ploeg van trainer Frank Wormuth is al sinds maart aan de gang en lijkt voorlopig niet te stoppen. Wormuth beschikt over veel jonge en op papier talentvolle spelers, maar als geheel staat er een heel kwetsbaar team.

Een ploeg die de treffers erg gemakkelijk tegen krijgt en voorin heel moeilijk tot doelpunten komt. Het was tegen Twente niet anders. Tegenhouden was het devies. Met Peter Leeuwenburgh in het doel, omdat Michael Verrips een schouderblessure heeft. Leeuwenburgh groeide direct uit tot de beste man bij Groningen en verrichtte de nodige reddingen. Tot de rust lukte het om de deur dicht te houden, maar na de pauze was er geen houden meer aan.

En met 3-0 kwam FC Groningen er nog genadig vanaf. Voorin stond Ricardo Pepi op een eiland. De Amerikaanse huurling zal zich zo langzamerhand ook afvragen waar hij beland is. In negentig minuten speelde de Trots van het Noorden geen enkele noemenswaardige kans bij elkaar en riep de nederlaag uiteindelijk over zich af. Binnen tien minuten na de thee stond de ploeg van trainer Ron Jans met 2-0 voor door treffers van Misidjan en Brenet.

In de slotfase deed spits van Wolfswinkel er nog eentje bij. Al met al weer een teleurstellende middag voor het volle uitvak. De honderden fans blijven de ploeg ook in slechte tijden voorbeeldig ondersteunen. Deze broodnodige steun is ook komende week weer nodig met op woensdag de bekerwedstrijd in Dordrecht tegen FC Dordrecht en zondagmiddag het thuisduel met nummer twee PSV. Kansen om het tij te proberen te keren.