Het stad-Groningse conceptbureau Buenaparte heeft een hufterproof-label ontwikkeld. Het label is bedoeld voor reclamemakers die bewust níet willen werken voor gokwebsites, fastfoodketens, kredietverstrekkers of andere bedrijven met een negatieve impact op mens en milieu. "We kunnen de wereld niet veranderen, maar wel een steentje bijdragen aan een duurzamere socialere en eerlijkere wereld."

Creatief directeur Arnoud Evenhuis verwijst naar recente cijfers van de Kansspelautoriteit waaruit blijkt dat online gokkers in Nederland maandelijks gemiddeld 153 euro verliezen. Daaronder zijn veel jongeren tussen de 18 en 23. "Ondertussen wordt er lustig verder geadverteerd voor online casino's en kansspelen: online, op tv, radio en in print."



En dat vinden ze bij Buenaparte op z'n zachtst gezegd 'hufterig'. Evenhuis: "Ik vind dat wij als marketeers en reclamemakers een verantwoordelijkheid hebben richting mensen. En daar past het aanmoedigen tot overconsumptie of het kopen van verslavende en schadelijke producten zeker niet bij." Dus kiezen Evenhuis en zijn team weloverwogen voor wie zij werken. "We kunnen de wereld niet veranderen, maar wel een steentje bijdragen aan een duurzamere socialere en eerlijkere wereld."



Om de noodzaak van een hufterproof-label te onderstrepen, postte Buenaparte afgelopen tijd drie 'fake', maar wel 'hufterige' reclamecampagnes op de eigen sociale media: vapers voor kinderen, gokautomaten in bushokjes en hello trash-boxen. Ondanks de disclaimer waren er volgens Evenhuis genoeg mensen die dachten dat de reclames echt waren. "Sommige lezers waren verontwaardigd", aldus Evenhuis. "Maar door te overdrijven laten we zien dat er verantwoordelijkheid moet worden genomen."