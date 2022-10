Komende maandag is de eerste betonstort voor de bouw van het toekomstige Julianaplein in Groningen. De stort wordt met speciale wapeningskorven uitgevoerd.

Het betreft het eerste deel van de vloer voor de tunnel die de verbinding maakt van Hoogezand (zuidelijke ringweg) richting Assen (A28). De betonstort is voorbereid door wapeningskorven klaar te maken. Deze maken de wegwerkers op de voorbouwlocatie en worden met de torenkranen in de verbindingsboog gehesen. Is het beton gestort en uitgehard, dan zorgt het staal voor de noodzakelijke sterkte.



Om de doorstroming op het Julianaplein te verbeteren maakt men van het Julianaplein een ongelijkvloerse kruising. De verkeersstromen uit de verschillende richtingen krijgen elk een eigen rijbaan, boven elkaar. De verkeerslichten verdwijnen en de wegen kruisen elkaar straks niet meer.



In de volgende video is te zien hoe het nieuwe Julianaplein wordt gebouwd.