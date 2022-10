Het Leger des Heils heeft op donderdag de nieuwe kantoorlocatie aan de Van Swietenlaan in Groningen in gebruik genomen. De officiële openingshandeling werd verricht door wethouder Inge Jonkman en kapitein Harm Slomp.

Wethouder Jonkman (Zorg en Welzijn gemeente Groningen) memoreerde aan het feit dat het Leger des Heils middenin de samenleving staat en van daaruit zijn zorg en ondersteuning biedt. "En dat is enorm belangrijk. Ook hier in Groningen en wijde omtrek. Soms hebben mensen een extra zetje nodig. Het Leger des Heils biedt dat zetje; vanuit een prachtige nieuwe locatie."



Kapitein Harm Slomp (voorzitter van de raad van bestuur van het Leger des Heils) benadrukte het unieke karakter van de nieuwe locatie. "Zowel medewerkers van Welzijn & Gezondheidszorg als van Jeugdbescherming & Reclassering vinden hier hun nieuwe thuis, met een breed spectrum aan zorg en ondersteuning. En als kers op de taart vinden we hier ook een woonfunctie voor deelnemers. Het is fantastisch om te zien dat hier dagelijks gewerkt wordt aan herstel van het gewone leven."



In het geheel gemoderniseerde gebouw aan de Van Swietenlaan 23 in Groningen werken medewerkers van verschillende bedrijfsonderdelen van het Leger des Heils. Naast kantoorruimte voor Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, Welzijns- & Gezondheidszorg, Pleegzorg, Ambulante begeleiding en Kinder- & Jeugdcoaching is er ook sprake van een nieuwe locatie voor Beschermd Wonen met 24/7 begeleiding.



Het feit dat de verschillende bedrijfsonderdelen nu in één pand zitten, in plaats van verspreid over verschillende locaties, is volgens het Leger des Heils een groot voordeel. Er is nu sprake van korte lijnen en de collega's weten elkaar gemakkelijker te vinden, waardoor er sprake is van een betere onderlinge samenwerking. Bovendien biedt het de deelnemers van Beschermd Wonen een rustige en veilige woonplek met eigen studio's.