De gemeente Groningen betaalt een schadeclaim van ruim drie ton aan een kleinzoon van een Joods echtpaar. In maart 2022 diende de kleinzoon een claim in omdat de gemeente volgens hem het voormalige huis van zijn gedeporteerde en vermoorde grootouders in 1952 voor een te laag bedrag heeft aangekocht. Burgemeester Koen Schuiling erkent dat. De gemeente zal een bedrag van 328 duizend euro betalen.

Dat meldt Pointer. Het gaat om de woning aan de Kamplaan 8 in Groningen. In de Tweede Wereldoorlog werd het huis van het Joodse echtpaar Serphos-Menko gevorderd door de Duitsers. Na de oorlog werd het huis teruggevorderd, maar de gemeente Groningen zou de familie Serphos-Menko hebben belet er weer in te kunnen wonen. In 1952 kocht de gemeente het huis van de familie Serphos-Menko, om er een ambtswoning van te maken. De rechtmatige eigenaar kon de verkoop destijds niet weigeren.



In maart van dit jaar diende Hubert van Blankenstein, de kleinzoon van het Joodse echtpaar, een claim in bij de gemeente, omdat zijn ouders niet konden terugkeren naar de oorspronkelijke woning. Een commissie heeft op verzoek van de gemeente Groningen onderzoek gedaan naar de aangelegenheid. De commissie heeft geadviseerd om excuses aan te bieden en de claim te honoreren. In de persconferentie van het college op woensdag 12 oktober heeft burgemeester Koen Schuiling bekendgemaakt dat de gemeente het advies over de afhandeling van de claim van Van Blankenstein integraal overneemt. De gemeente Groningen erkent dat de wijze waarop zij gehandeld heeft met het huis aan de Kamplaan 8 moreel onjuist is.



De familie Van Blankenstein heeft de wens om met het bedrag van de claim een stichting op te richten ter nagedachtenis aan hun ouders. Het geld zal gaan naar beurzen aan studenten die discriminatie, en de bestrijding daarvan, in de maatschappij bestuderen.



Woningsroof



De woning van aan de Kamplaan 8 in Groningen komt voor in de zogeheten Verkaufsbücher, de administratie van de Duitse bezetter waarin staat vermeld welke woningen zijn onteigend en doorverkocht. Pointer doet al langer onderzoek naar de ruim 7.000 transacties van de Joodse woningroof die staan beschreven in deze administratie. Volgens de Verkaufsbücher werden er tijdens de Tweede Wereldoorlog 191 woningen onteigend en doorverkocht.